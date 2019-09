In der Zeit zwischen Sommer und Herbst fällt die morgige Entscheidung vorm Kleiderschrank oft am schwersten, denn das Wetter ist einfach unvorhersehbar. In einem Moment schwitzt man in einem zu dicken Pullover bei den letzten warmen Sonnenstrahlen, in der anderen Sekunde friert man tierisch bei einer kleinen Windböe im Schatten. Die Lösung des Problems hört auf den unattraktiven Namen Übergangsjacke! Doch das Kleidungsstück muss nicht so schlimm aussehen, wie der holprige Begriff klingt. Den Beweis liefern die folgenden 17 Modelle von Ganni, & Other Stories und Co.