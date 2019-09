Bunte Apfelküchle, die auch dem Karnevalmuffel schmecken

1. Äpfel waschen, schälen und in etwa 2 cm dicke Stücke schneiden. Mit einem Apfelentkerner das Kernhaus entfernen.

2. Für den Teig alle restliche Zutaten in ein Schüssel geben, mit dem Schneebesen verrühren und mit etwas Wasser die typische Pfannkuchen-Konsistenz erzeugen. Der Teig sollte aber bitte nicht zu flüssig sein. Nach Belieben etwas süßen.

3. Dann die Apfelscheiben in etwas Dinkelmehl wenden und (am besten mit einer Gabel) durch den Teig ziehen.

4. In einer mit Teflon beschichteten Pfanne von beiden Seiten goldbraun anbraten. Später nach Wunsch dekorieren.

5. Sollte zum Schluss noch Teig übrig sein, kannst du ihn einfach als Pfannkuchen ausbacken.