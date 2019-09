Die Suche nach dem perfekten Brautkleid fürs Standesamt ist gar nicht mal so einfach. Selbstverständlich bei so einem bedeutsamen Termin. Während viel Tüll und Spitze bei schnell überladen wirken, sollte der Look auch nicht zu schlicht sein und mindestens das gewisse Etwas haben. Womöglich werden Fotos gemacht und an diesem besonderen Tag wirst du alle Blicke auf dich ziehen. Da kann es sich durchaus lohnen etwas über die Optionen nachzudenken, denn das Brautkleid fürs Standesamt gibt es in kurz und lang, genauso wie in weiß oder farbig, mit Spitze oder schlicht.