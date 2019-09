Neben Skinny Jeans gibt es ein Kleidungsstück, das für meinen Geschmack gerade sehr inflationär auf den Strassen unterwegs ist: die Bomberjacke. Natürlich darf jeder anziehen, was ihm gefällt, aber ich habe mich schlicht und ergreifend sattgesehen an plusterigem Satin und goldenen Reißverschlüssen. Höchste Zeit also, mal ein wenig Abwechlsung auf den Kleiderbügeln einziehen zu lassen und einen Klassiker wiederzubeleben: die Jeansjacke. Früher gerne so kurz als möglich getragen (Hallo, Nierenerkältung) und aus Stretchdenim, hat nämlich ein spannendes Makeover erhalten und läuft uns in so vielen Varianten wie nie zuvor über den Weg. Da ist dann wirklich für jeden was dabei. Ob mit Patches bestickt, dekonstruiert, überlang und mit XXL-Ärmeln – alles kann, nichts muss. Rüschen gefällig? Kein Problem! Oder steht dir der Sinn vielleicht nach einem frühlinghaften Blumenprint? Deine Jeansjacke ist für dich da. Denn ab jetzt leben wir nach den berühmten Worten von Britney Spears: "When in doubt: Denim!" Wem es noch zu kalt ist, dem sei gesagt, dass sich Jeansjacken ganz wunderbar für Lagenlooks eignen. Bitte weiterklicken für die schönsten neuen Denimmodelle im Frühjahr.