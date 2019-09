9 fabelhafte BHs für tiefe Ausschnitte, die gesehen werden wollen

Doch zum Glück führen an hautfarbenen Modellen oder transparenten Gummiträgern viele Wege vorbei. Es gibt genug BHs, die mindestens unterm Shirt hervorblitzen oder direkt großzügig sichtbar sein können. Von Spitze in allen Farben des Regenbogens über Kamillenmuster bis hin zu Materialmix liefern uns viele Brands jetzt eine Auswahl, über die wir uns ganz und gar nicht beschweren. Welche neun Modelle jetzt zu welchem Ausschnitt passen, siehst du in unserer Slideshow. Stylingproblem gelöst!