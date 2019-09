Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum ist endgültig verloren. Was nun?

So viel zur aktuellen Situation. Bleibt die Frage: Was nun? Die Wohnungsgenossenschaften sind hilflos überlaufen, die ersten nehmen auf unabsehbare Zeit keine Bewerber mehr auf. Private Vermieter, die einen sozialen Mietzins verlangen, lassen sich ebenso schwer finden wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Und auf Glück allein mag schon gar niemand setzen, obwohl man mit der "Ich laufe durch die Straßen und schaue einfach mal, wo eine Wohnung frei ist"-Methode vielleicht noch etwas reißen kann. Vorausgesetzt man scheut nicht davor zurück, durch Sturmklingeln in den Hausflur vorzudringen, die Nummer des Vermieters zu notieren und ihn dann noch an Ort und Stelle so lange und penetrant mit Schufa, Mietschuldenfreiheit und Gehaltsnachweisen unterm Arm zu bequatschen, bis er schließlich nachgibt und einem das gerade erspähte Objekt überlässt.