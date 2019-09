9 Fakten zum Berliner Mietspiegel 2017

2. Wo wohnt man in Berlin am günstigsten?

Generell sind die Preise in Plattenbauten noch immer am günstigsten. Insbesondere in Hellersdorf und Marzahn, also den Ostteilen von Berlin, finden sich viele Plattenbauten, die zwischen 1973 und 1990 errichtet wurden und deren Nettokaltmiete im Schnitt bei 5,56 Euro/m².