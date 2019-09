Das famoseste Beispiel: die perfekte Jeans. Warum es so unfassbar schwierig ist, diese zu finden, ist einerseits völlig unverständlich, andererseits muss sie eine ganze Liste an Kriterien erfüllen – es soll ja schließlich the one sein. Sie beschreibt sich in etwa so: die Beine optisch verlängernd und schmälernd; die Länge so, dass sie gleichzeitig zu den Lieblings-Sneakers und den Party-Heels passt; an Hüften und Po fest, aber nicht zu eng. Dürfte doch machbar sein, oder?Spoiler Alert: ja, ist es! Das Geheimnis lautet: Jeans mit der LYCRA® dualFX® Technologie. Gleich zwei Stretch-Fasern sorgen dafür, dass sich die Jeans zwar ausdehnt, aber danach gleich wieder knackig anliegt. So viel zur Theorie, denn in der Praxis bedeutet das, dass man so viele Portionen Pasta essen kann, wie man will, ohne irgendwann krampfhaft und vor den Blicken anderer versteckt zu versuchen, den obersten Knopf der Hose zu öffnen. A girl’s gotta breathe!