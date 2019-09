Dann würde ich mal sagen – los geht’s!



Zutaten:

- 5 kleine Bio-Äpfel (am besten Jakob Fischer oder Boskop)

- 3 Eier

- 300 ml Natur-Mandelmilch

- 300 g Mehl (ich habe halb Vollkorn-Dinkel- und halb Weizenmehl verwendet)

- 1/2 Liter Sprudel mit Kohlensäure

- Eine Prise Salz

- 4 EL Kokosöl

- 700 g Magerquark

- 200 ml Sahne

- 1 TL Flohsamenschalen oder 1 EL San Apart

- 3 EL Xylitzucker

- 100 g gehackte Mandeln



Und so funktioniert’s:

Zuerst Eier und die Milch in einer Schüssel vermengen. Die Hälfte des Mehls und dann etwas Sprudel hinzu. Nach und nach das Mehl einrieseln lassen.



Mandeln in einer Pfanne leicht anrösten. Zur Seite stellen.



Der Teig soll recht dickflüssig sein und nicht zäh. Einfach etwas Sprudel nachgießen, wenn der Teig zu dick ist. Eine Prise Salz dazu und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.



Sahne schlagen und den Zucker reinrieseln lassen. Quark in eine separate Schüssel und die Sahne wie auch die Flohsamenschalen unterrühren. Zum Schluss die Mandeln unterheben. Wer möchte, kann gerne etwas von der Creme ohne Mandeln zur Dekoration aufbewahren. In den Kühlschrank stellen.



Äpfel waschen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden.



Die Pfannkuchen in einer mit Kokosöl gefetteten Pfanne backen. Wenn der Teig in der Pfanne verteilt ist, sofort die Apfelscheiben auf den Pfannkuchen geben. Sobald er auf der Unterseite goldbraun ist, wenden und auch hier anbraten. Das wiederholt ihr so lange, bis der ganze Teig aufgebraucht ist.



Pfannkuchen abkühlen lassen, dann geht's auf der Tortenplatte oder dem Teller ans Bauen des Turms: Erst den Pfannkuchen drauf, dann mit Creme bestreichen und das Ganze wiederholen. Pfannkuchen, Creme, Pfannkuchen, Creme. Los geht das Stapeln!



Zur Krönung mit einer hübschen Dekoration versehen und fertig ist der Apfelpfannkuchenturm.



Am Besten gleich frisch genießen!