Kommen wir zu deiner Wohnung. Eine Frage, die nahe liegt: Wie findet und bekommt man eine 170qm-Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel, die im besten Fall noch irgendwie bezahlbar ist?

Wir haben nach Wohnungen geguckt, ab 90 bis 120 Quadratmetern, haben aber immer nur Absagen bekommen. Bis ich irgendwann einen netten Makler an der Hand hatte und ihn gefragt habe, was wir denn machen müssten? Mein Mann und ich haben beide verdient, daran kann es nicht gelegen haben. Er hat gesagt: “Ihr habt zwei Kinder und einen Hund, und wenn die Kinder in die Schule kommen, möchtet ihr für jedes ein eigenes Zimmer und zieht dann wieder aus. Vermieter wollen aber langfristige Mieter haben!” Er hat uns geraten, entweder weiter raus zu ziehen oder etwas Größeres zu suchen. Also haben wir etwas Größeres in die Suchmaschinen eingegeben und erstmal die Ohren angelegt. Wir haben gesucht und gesucht, und anderthalb Jahre später ist uns die Wohnung hier aufgefallen. Lotte saß beim Treffen mit dem Makler in so einem Hängesessel, wie ich ihn auch habe, und hat gesagt: “Mama, hier möchte ich wohnen!” Da hat der Makler am nächsten Tag angerufen und gesagt: “Sagen Sie mal ihrer Lotte, dass sie hier wohnen darf!” Tatsächlich haben wir auch echt Glück, wir bezahlen hier nicht so viel, wie es sonst in diesem Viertel für so eine Wohnung üblich ist, das hätten wir auch nicht gemacht. Ich glaube, die Wohnung hat uns gefunden.