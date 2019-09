Bunte Pilze, Peace-Zeichen, Teddybären und Totenköpfe zieren Oversize-Sweatshirts, Hoodies und T-Shirts. Die coolen Modelle gibt's in Uni oder Patchwork. Inspiration hat Acne Studios aber nicht nur auf der Smartphone-Tastatur gefunden sondern auch beim ikonischen Albumcover "History of the Grateful Dead, Volume One (Bear’s Choice)" von The Grateful Dead. Preislich beginnen die Styles bei 190 €. Welches Teil da wohl zuerst ausverkauft sein wird? Wir setzen auf Peace!