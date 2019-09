Ringe darf man nur geschenkt bekommen? Was für ein Quatsch!

Ob man nun Single oder vergeben ist, sich selbst einen hochwertigen Ring zu kaufen, bedeutet sich selbst wertzuschätzen. Es kann eine visuelle Erinnerung sein, sich selbst so zu lieben, wie man ist und/ oder stolz auf das zu sein, was man bisher erreicht hat. Mögen es noch so kleine Dinge sein, manchmal muss man sich eben selbst belohnen. Und manchmal braucht es auch keinen Grund, nur eine kleine Aufheiterung, für die man eben nicht warten oder einen Partner haben muss.

In diesem Sinne: Gönnt euch selbst etwas!