Kaum ist die Europameisterschaft vorbei, steht auch schon der nächste, ziemlich wichtige Termin in Bastian Schweinsteigers Terminkalender. Heute hat der Kapitän der Deutschen Fußballnationalmannschaft nämlich klammheimlich seine Freundin Ana Ivanovic in Venedig geheiratet. Seit 2014 sind die beiden ein Paar, im geschichtsträchtigen Palazzo Cavalli gaben sie sich nun das Ja-Wort.

Unsere Augen galten aber nicht dem Look des Fußballers sondern natürlich dem seiner wunderschönen Braut. Die Tennisspielerin entschied sich für ein minimalistisches Kleid mit vertikalen Rüschen und Neckholderausschnitt. So entspannt, so schön! Wir haben ihren zurückhaltenden Look 5 x für euch zum Nachshoppen!