Wer kennt das nicht: Man steht vor seinem Kleiderschrank und schaut Löcher in die Luft. Eigentlich besitzt man genug - doch nie das Richtige! Denn was soll man bloß zu seinem Business Meeting tragen, um cool und gleichzeitig professionell zu wirken? Oder Samstag zum Shopping und Kaffee? Wir haben für euch fünf Looks für die Woche zusammengestellt. Egal ob raffinert geschichtet oder lässig feminin; hier ist für jede Situation etwas dabei!