Mit diesen 3 Outfits zum Nachshoppen bist du bereit fürs Wochenende

Jeden Montag haben wir sieben Stylingideen für Montag bis Sonntag für euch, doch da das Wochenende meist noch viel mehr Anlässe bereit hält, erweitern wir das Konzept mal eben. Ab sofort gibt's jeden Freitag drei Outfitideen zum Nachshoppen, mit denen ihr für jede Eventualität gewappnet sind.



Los geht's mit drei Looks; für den Brunch am Samstag in eurem Lieblingsrestaurant, für das Open-Air am Abend und für den perfekten Auftritt bei der Familienfeier am Sonntag!