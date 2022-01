In der 2. Staffel von Cheerleading ist nicht alles Gold, was glänzt

In der ersten Folge geht es vor allem darum, wie das Team in den Wochen nach der Premiere der Sendung versucht, mit dem neu gewonnenen Ruhm zurechtzukommen. Stars wie Aldama, La'Darius Marshall Morgan Simianer und Lexi Brumback springen zwischen Presseinterviews und Auftritten zwischen und manchmal auch während des Trainings hin und her. Harris' Anfeuern seiner Teammitglieder, das einst liebenswert und motivierend war, ist jetzt eher zu einer Art Talkshow geworden. Die Doku-Serie zeigt seine Auftritte bei Ellen, The Today Show und auf der Bühne mit Oprah Winfrey, Simianer dreht TV-Spots mit Buick und Brumback verkauft Cameo-Videos für 50 Dollar pro Stück. Trainerin Aldama ihrerseits nimmt an der 29. Staffel der US-Tanzshow Dancing with the Stars teil.