Doch jetzt verkündete Quaker Foods, die Tochtergesellschaft von PepsiCo, zu der Aunt Jemima zählt, dass der bekannte Sirup- und Pancakeprodukte-Hersteller den Firmennamen und das Logo nicht länger verwenden werden. Ein neuer Name und ein neues Design sollen gegen Ende des Jahres gelauncht werden. In einer offiziellen Pressemitteilung von Quacker Foods heißt es, man erkenne an, dass Aunt Jemima auf einem rassistischen Stereotyp beruht und das die Veränderungen, die in den vergangenen Jahren vollzogen wurden, noch nicht genug wären. Außerdem spendete die Firma 5 Millionen Dollar , um „eine bedeutsame, nachhaltige Unterstützung und ein Engagement in der Schwarzen Community“ zu kreieren. Aber das macht den Fakt nicht wett, dass Aunt Jemimas Mutterkonzern jahrzehntelang für die Verwendung der Mammy-Karikatur gekämpft hat!