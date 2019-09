Asos & das LGBTQ+ Kollektiv GLAAD kooperieren für die neue Pride-Kollektion

Asos gehört in der Modebranche zu einem der Vorreiter, wenn es um Diversity und Body Positivity geht. Darüber, dass andere Brands nach und nach natürlich auch das monetäre Potential erkennen, das sich hinter menschlicher Vielfalt verbirgt, kann man im Hause Asos nur müde lächeln. Plus Size, Models of Color, unretuschierte Bilder und nicht zuletzt der Support der LGBTQ+ Community fühlen sich bei den Briten einfach echt an.