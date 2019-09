Starbucks bringt Nitro Cold Brew endlich nach Berlin

Es beginnt mit Cold Brew, einer Kaffeezubereitungsmethode, die sich schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut. So superneu ist der Trend in den USA nicht, denn dort gibt es diese Zubereitungsmethode bereits seit 2016 in vielen Starbucks-Filialen. Höchste Zeit also, dass Nitro Cold Brew endlich nach Berlin kommt! So wird's gemacht: Es wird frisch gemahlenes Kaffeepulver mit kaltem, gefiltertem Wasser aufgegossen und das zieht dann mindestens 12 – eher 24 – Stunden und wird anschließend gefiltert. Das Ergebnis ist ein mildes, süßliches, unglaublich weiches Kaffeegetränk, das mit Eiswürfeln und wahlweise mit (pflanzlicher) Milch getrunken wird. Beim Nitro Cold Brew wird der Cold Brew unter Druck mit Stickstoff versetzt und gekühlt. Die ganze Apparatur erinnert stark an einen Bierzapfhahn und genau so kommt man auch an das Getränk: man Zapft es vom Hahn direkt ins Glas. Der Kaffee ändert seine Konsistenz, er wird schaumig und cremig, ganz ohne Milch. Der Schaum durchzieht erst das komplette Glas, nach und nach setzt er sich aber oben ab und bildet eine sehr reichhaltige Crema. Da diese Herstellungsmethode so aufwändig ist und spezielles Equipment benötigt, kann man Nitro Cold Brew leider nicht selbst zu Hause nachmachen.