Der erste H&M Home Concept Store eröffnet im Herbst in Hamburg

Konzepte wie Arket oder & Other Stories haben ja bereits bewiesen, wie gut sorgfältig ausgesuchte Fremdmarken das eigene Sortiment erweitern und bereichern können. Herzstück des neuen Hamburger Concept Stores wird übrigens eine Event Area werden, in der regelmäßig Aktivitäten und Workshops für Kund*innen umgesetzt werden. Der Store in Hamburg ist ein weiterer Schritt von H&M, seinen Home-Bereich auszubauen. Die Themen Interior und Einrichtung gehören zu den derzeit angesagtesten Strömungen im Lifestyle-Bereich und ein Ende ist nicht in Sicht. So wird der 700 Quadratmeter große H&M Home Store in München Ende Mai bis September geschlossen und einem kompletten Facelift unterzogen. Wenn schon, denn schon.