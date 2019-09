Madonnas Tochter wird für Converse zur Style-Queen in Gelb & Plateausneakern

Hinter der neuen Kollektion stecken Supreme-Designerin Erin Magee und ihr Brand MadeMe, das Streetwear für Frauen seit 2007 aus New York prägt. Im Mittelpunkt der Linie stehen die Converse One Stars, die jetzt mit Plateau, in vier neuen Farben und aus Materialien wie Kord daher kommen. Neben Sneakern erwarten dich Rucksack, Jogginganzug, Longsleeve, Top und Shorts in der Kollektion.