„Gehe einfach raus!” (englisch: „Just walk out!”) ist das Motto des neuen Amazon Go-Supermarktes ohne Kassen. Die erste Filiale eröffnete gerade in Seattle, Washington. Hört sich super praktisch an? Denkste! Damit diese Art des Einkaufens überhaupt möglich ist, muss der gesamte Laden, und somit auch die Kunden, akribisch überwacht werden. Das heißt für den Verbraucher im Klartext, dass zuerst die zugehörige App beim Betreten aktiviert und an den Sensoren am Eingang gescannt werden muss. Im Store selbst wird jeder Kunde mit Hilfe unzähliger weiterer Sensoren und Kameras als 3D-Objekt überwacht, damit erkannt werden kann, welche Produkte jeder einzelne sich in die Tasche steckt. Bezahlen an einer Kasse muss hier nämlich niemand. Amazon bucht beim Verlassen des Ladens einfach den Betrag von der hinterlegten Kreditkarte ab. Im Angebot sind frische Lebensmittel, Getränke, Salate, Fertiggerichte, Kochboxen, sowie Snacks der Marke Whole Foods, die zu Amazon gehört. Wie das System genau funktioniert, sieht man im Video.