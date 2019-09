Aldi eröffnet ein Bistro in München & macht Mittagessen in der Innenstadt bezahlbar

Aldi Süd macht neuerdings auch den besten Lunchspots in München Konkurrenz: Seit einer Woche hat die Supermarktkette nach einem ersten erfolgreichen Pop-up in Köln nun auch in der bayerischen Hauptstadt ein Bistro. Aufgebaut im Schmuckhof der alten Akademie in Münchens Altstadt, wird hier ein wöchentlich wechselndes Menü, bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert, serviert. Für alle Speisen und Getränke werden ausschließlich Produkte aus dem Supermarktsortiment verwendet.