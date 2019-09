Letzte Woche hat die Chef-Designerin von GoT, Michele Clapton, für einen viralen Hit gesorgt. Als sie vor einiger Zeit in einem Vortrag am Getty Museum in Los Angeles über das Kostümdesign der Serie sprach, lüftete sie unter anderem das Geheimnis über Jon Snows ikonischen Pelzumhang, der (surprise!) aus einem IKEA-Teppich gemacht ist. Der üppige und recht luxuriös aussehende Wintermantel ist eigentlich ein simpler Fußvorleger, der lediglich neu zurechtgeschnitten und mit Lederriemen geschnürt wurde, um ihm eine mantelähnliche Passform zu geben. Zudem wurde der Teppich mit Wachs behandelt, damit die Struktur des Materials etwas gröber und ausgewaschener wirkt und somit besser in die landschaftlichen Kulissen von Game of Thrones passt. „Ich will, dass die Zuschauer die Kostüme beinahe riechen können,“ erklärte Clapton weiter.