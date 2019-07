Nachdem Martinez insgesamt in über 10 Staffeln die Hauptrolle der Prinzessin Fantaghirò übernahm, blieb sie der Schauspielerei weiterhin treu. Vorwiegend war sie jedoch in italienischen sowie französischen Filmproduktionen zu sehen. Hierzulande tauchte sie lediglich ab und an in verschiedenen Serienformaten auf – etwa in einer Gastrolle der einst erfolgreichen TV-Serie Kommissar Rex. Daneben sah man sie als Jury-Mitglied in der französischen Variante von Let's Dance, konnte sie im Theater auf der Bühne und in einem ihrer zahlreichen TV-Filme sehen.