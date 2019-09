Die Kategorie Food ist eine der erfolgreichsten auf Pinterest. Insgesamt sind auf der Plattform schon jetzt über 15 Milliarden Einträge nur zum Thema Essen zu finden. Wie auch der Musikerkennungsdienst Shazam, arbeitet Pinterest Lens mit künstlicher Intelligenz. Die riesigen Datenmengen werden immer weiter für den Einsatz im Alltag trainiert und optimiert, um in Zukunft nahezu jedes Objekt, jeden Text und natürlich auch Lebensmittel zu erkennen. Ist schon irre, zu was so ein Smartphone heutzutage alles imstande ist, oder?. Hier könnt ihr die App herunterladen.