A Look Inside: So sieht es im größten Starbucks Concept Store der Welt aus

In Seattle, dem Hauptgeschäftssitz des Unternehmens, befindet dich der derzeit noch größte Starbucks Concept Store der Welt, der neben zwei Kaffeebars auch einen Fanshop, eine Küche sowie eine eigene Bibliothek beherbergt. Der Fokus liegt hier also nicht nur auf dem Kaffeegenuss, sondern auch auf der Kaffeevermittlung. Als Besucher des Shops kann man den Röstprozess beobachten, den professionell ausgebildeten Baristas bei der Arbeit zuschauen und sich nebenbei ausführlicher über die Kaffeeherstellung informieren. Von der eigenen Rösterei in Seattle wird der Kaffee anschließend übrigens in alle Filialen weltweit verschickt. Zukünftig sollen weitere Store-Konzepte wie diese in anderen Städten und Ländern folgen.