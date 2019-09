Das Fotoprojekt Wardrobe Snacks geht auf eine Kollaboration zwischen der in San Fransisco lebenden Fotografin Kelsey McClellan und Stylistin Michelle Maguire aus Ohio zurück und widmet seine volle Aufmerksamkeit dem allseits beliebten aber lange unterschätzten Snack. Wie der Name bereits andeutet, kulminieren in den Fotografien die Bereiche Fashion und Food.