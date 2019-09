Damals bin ich für Film- und Fotoarbeiten nach Südafrika geflogen - ohne viele Erwartungen, sondern einfach nur auf der Suche nach etwas (mehr) Abenteuer. Diejenigen, die schon einmal in Afrika gereist sind und dort auch abseits vom großen Tourismus das Land entdeckt haben, wissen, dass Afrika etwas Magisches hat, was schwer zu beschreiben, aber nicht wieder zu vergessen ist. Während meiner Reise kam ich mit Digs Pascoe in Kontakt; der CEO von Space For Elephants Foundation und einer der wohl inspirierendsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Ein Mann mit nicht nur einem unglaublichem Wissen, sondern einer zwischenmenschliche Sensibilität und Nähe zur Natur, die einen packt. Ich habe sein Wissen regelrecht aufgesogen, lernte über die faszinierende Pflanzenwelt – wie zum Beispiel welchen Zweig man als Zahnbürste umfunktionieren oder der welchen Strauch man zu Tee gegen Bauchschmerzen verarbeiten kann) und eben soviel über die für mich faszinierende Tierwelt. Mit Schrecken musste ich damals realisieren und mit eigenen Augen erfahren, dass die Wilderei, und letztendlich die vorherrschende Ausbreitung der Armut der Menschen, den afrikanischen Elefanten in die Ausrottung treibt. An dem Zeitpunkt war Afrika plötzlich nicht einfach nur eine Reise für mich, sondern eine Erfahrung, die mich auch nach der Rückkehr nach Europa nicht losgelassen hat. Mir wurde klar, dass ich irgendwas machen würde, um hier zu helfen – und wenn nicht in Afrika direkt, dann würde ich eine Lösung finden wie ich von Europa aus Digs und seine Arbeit unterstützen kann.