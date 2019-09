Dieses Bier wurde extra für die Dusche gebraut

Duschen macht jetzt 10% mehr Spaß. Dafür sorgt eine schwedische Brauerei, die Shower Beer weltweit bekannt machen möchte. Das „süße aber starke Pale Ale“ schmeckt unter Wasser nicht unbedingt besser. Allerdings hat es die Brauerei PangPang gemeinsam mit der Agentur Snask exakt nach den Bedürfnissen duschender Großstädters zur Feierabendzeit designt. Die kleine Flasche enthält nur 18 cl, kommt aber mit mehr Alkoholgehalt als herkömmliche Biere. Das hat seine praktischen Seiten: Die Macher empfehlen ihre Kreation als praktische Innovation, die man am Wochenende als Wegbier-Alternative noch vor dem Stylen für die Party zu sich nehmen kann. Als Beautyprodukt eignet sich das multifunktionale Kaltgetränk übrigens auch: „Ich habe das Rezept so entwickelt, dass man es auch als Haarspülung verwenden kann“, so PangPang-Gründer Fredrik Tunedal bei Munchies