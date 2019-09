Mit The Growroom will SPACE10 jedoch mehr als nur dekorative Zwecke erfüllen, berichtet HelloGiggles . Im Vordergrund steht nicht nur ein vitaminreicher, leider aber nur Balkontöpfchen großer Snack, sondern der Selbstversorgergedanke der Zukunft. Menschen, die in Städten leben, sollen so eigene frische Zutaten für den Alltag wieder selbst herstellen können. Ein bisschen Platz muss man dafür allerdings schaffen: The Growroom ist insgesamt 2,8 x 2,5 Meter groß und passt damit eher in den Hof als in die eigenen vier Wände.