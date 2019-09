Starbucks & die zweitbeste Sache der Welt haben sich zusammengetan

Es gibt zwei Dinge, die einen Nachmittag im Büro mit überlanger To-Do-Liste sofort viel besser machen: Ein Instagram-Like von Beyoncé – oder die großartige Kombination aus Koffein und Zucker. Da letzteres prinzipiell wahrscheinlicher ist, hat sich Starbucks vorgenommen, seine kalten Kreationen ins nächste Level zu bringen. In über 100 US-Filialen wird demnächst Eis serviert, berichtet Yahoo Finance . Damit erfindet die Kaffeekette das Rad allerdings nicht neu: Affogato al caffè ist eine italienische Spezialität. Eine Kugel Vanilleeis wird dafür traditionell mit einem heißen Shot Espresso übergossen, gegessen wird das Ganze mit dem Löffel. Neben der klassischen Variante bietet Starbucks demnächst auch die Cold-Brew-Version an, die mit Chocolate Bitters serviert wird. Ob es die Kombination demnächst auch in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt – bis zum ersten 30-Grad-Tag des Jahres ändert sich das aber hoffentlich.