Es gibt Leute, die richten ihren Urlaub nach Kultureinrichtungen, den besten Museen und der lokalen Architektur aus, andere wiederum orientieren sich an den schönsten Hotelpools, Stränden und Wellnessmöglichkeiten. Und dann gibt es da noch eine dritte Sorte von Menschen: solche, die ihren Urlaub nach Food-Erlebnissen ausrichten. Diejenigen, die sich vorab über lokales Essen, die besten Streetfoodstände, Märkte und außergewöhnliche Restaurants informieren. Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch dieselben, die gefühlt alle Restaurants, Imbisse und Cafés in ihrer näheren Umgebung in- und auswendig kennen. Und genau für diejenigen von euch haben wir jetzt etwas ganz Besonderes: eine Perle in der belgischen Hauptstadt. Das „The Pearl“ in Brüssel ist das weltweit erste Unterwasserrestaurant und hat kürzlich eröffnet. Um hier zu dinieren, müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst eine professionelle Tauchausrüstung überstülpen und fünf Meter in einen der tiefsten Pools der Welt tauchen . Dort wartet eine abgeschottete Kapsel mit einem Durchmesser von zwei Metern, die von allen Seiten verglast und mit einem Tisch und Sitzmöglichkeiten ausgestattet ist. In der Kapsel legt man Neoprenanzug und Sauerstoffflaschen natürlich ab. Die Bedienung kommt weiterhin in voller Montur angeschwommen, serviert jedoch nicht einfach irgendwas, sondern Haute Cuisine: Foie Gras, Hummer und Champagner gehören zum Regelprogramm. Bereit für einen kleinen Tauchausflug? Ein Prix-Fixe-Menü kostet 99 Euro, zusätzlich muss dann nur noch der Kurztrip nach Brüssel gebucht werden. Wer sich das nicht unmittelbar leisten kann oder vor der Buchung einen Blick auf das Spektakel werfen möchte: