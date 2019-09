Zu Hause mit Bella Hadid: So sieht ein gemütlicher Abend mit ihr in New York aus

Hier sind acht Dinge, die wir aus dem Videorundgang durch Bella Hadids Wohnung für das W Magazine gelernt haben: 1. Sichtmauerwerk liegt nach wie vor im Trend. 2. Bella Hadid bezeichnet ihre Wohnung im Video als klein und bescheiden („humble little apartment“) – sie ist weder das eine noch das andere. 3. Bella Hadid liebt Jenga und zieht jeden Abend, wenn sie nach Hause kommt, einen Stein aus dem Turm. 4. "Siri, can I order a pizza?" 5. Und dann isst sie Pizza während sie mit ihrem Pizzakissen kuschelt. 6. Sie sammelt Quietscheentchen seit sie 19 ist – sie ist jetzt 20. 7. Sie liebt Malbücher. 8. Sie ist die coole, große Schwester, die du nie hattest. Wer die unschlagbare Hadid-ness einmal am Stück erleben und einen Blick in ihre vier Wände erhaschen will, kann sich hier das Video anschauen: