Die neue IKEA-Kollektion sorgt für Sommer im Kopf

Hygge inklusive sanfter, unaufdringlicher Farben und Kupfer war gestern: Ikea möchte mit seiner neuen Kollektion einen Wirbelwind aus Mustern und Knallfarben in unser Zuhause bringen. Statt schnörkelloser Formen macht Jassa, so der Name der neuen Linie, einen Extraschlenker, um schon jetzt für Sommer im Kopf zu sorgen. Prints würfelt man darin munter zusammen und mixt so Retrotapetenelemente von Oma mit sattem Pink, Gelb, Blau und Grün. So entsteht ein harmonisches, aber nie eintöniges Ensemble an Möbeln, Textilien und Accessoires.