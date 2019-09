Studie enthüllt: In diesem Alter seid ihr zu alt für Ikea

Ein weiterer Grund, warum Ikea irgendwann weniger interessant erscheint: Wer mit seinem Partner zusammenzieht, hat häufig auch ein größeres Budget zur Verfügung, werden größere Anschaffungen doch meist zusammen finanziert. Da braucht dann nicht mehr das Preiswerteste vom Preiswerten gekauft werden und viele schaffen sich hochwertigere, langlebigere Möbel an. Wer in einer dauerhaften Beziehung lebt, strebt häufig auch in anderen Lebensbereichen nach Dingen, die von Dauer sind. Aber ist der schlechte Ruf, den Ikeamöbel hinsichtlich ihrer Halbwertszeit genießen, wirklich berechtigt? Manch ein Stück mag vielleicht wirklich nicht dafür gemacht sein, uns ein Leben lang zu begleiten, es gibt jedoch auch einige Teile , die nicht direkt „Pappkarton“ rufen. Das supergünstige Zeug mag die Studienzeit zwar kaum überstehen, wer sich aber mal ein wenig Zeit nimmt und das Sortiment gründlich durchstöbert, findet ganz sicher das eine oder andere Teil, das auch unserem reiferen, erwachsenen Ich ganz gut gefällt. Jamie-Lee Josselyn, 34 Jahre alt und damit genau im Trennungsjahr angekommen, formuliert es so: „Ich möchte nicht, dass meine Wohnung aussieht wie aus dem Katalog. Alles sollte sich in Maßen halten!“ Meine Mutter, die bis zu einem Altern, welches weit hinter der 34 liegt, nie eine Ikeafiliale von innen gesehen hatte, erinnerte mich glatt an ein Kind im Süßwarenladen, als sie all die schönen und preiswerten Möbel entdeckte – und diese Frau besitzt eine antike Esszimmergarnitur, auf die wir uns nur mit äußerster Vorsicht setzen dürfen. Vielleicht liegt es gar nicht am Alter, wenn wir uns von bestimmten Dingen trennen. Es liegt nicht an Ikea, es liegt an dir selbst – vielleicht hat das Ganze auch noch eine zweite Chance verdient. Und alte Freunde wieder zu treffen, ist doch eigentlich immer ganz schön.