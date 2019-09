Wie das funktioniert? Monatlich bewerben sich gemeinnützige Projekte über ein Formular auf der Website . Sofern diese den Voraussetzungen von Quartiermeister entsprechen (lokaler und sozialer Gedanke, gemeinnützige Funktion, ohne Ausschluss bestimmter Gruppen, nicht rassistisch o.ä.), werden sie gesammelt online gestellt und auf der Quartiermeister-Website kann der Endverbraucher selbst abstimmen, wohin das Geld gehen soll. Alle sechs Wochen werden zwei Projekte gefördert. „Wer in Leipzig Quartiermeister kauft, unterstützt damit auch Projekte in Leipzig“, erzählt Matheo. „Die Berliner unterstützen Berlin. Und für alle gilt: Die Konsumenten entscheiden wie.“Entstanden ist die Idee aus dem Gedanken, dass man mit etwas alltäglichem Gutes tun kann: „Viele Menschen wollen sich engagieren, wissen aber nicht wo oder haben nicht genug Ansporn wirklich aktiv zu werden“, sagt der 25-Jährige. „Wer aber abends in einer Kneipe sitzt, ein Bier vor sich und sich darüber den Kopf zerbricht, was er tun kann, kann ganz einfach unser Bier wählen.“ Das, und das ist elementar zu wissen, kostet in der Gastronomie nicht mehr als andere Biere. So fällt die Wahl recht einfach zwischen sozialem und herkömmlichem Bier. „Idealerweise läuft der Konsument nach seinem Barbesuch an genau dem Projekt vorbei, für dass er eben gerade bei einer Flasche Quartiermeister Online abgestimmt hat“, sagt Matheo. Die Summe der Ausschüttung orientiert sich immer an dem Verkauf des Vorjahres – im Jahr 2017 kann Quartiermeister Projekte mit insgesamt rund 30.000 Euro unterstützen. In diesem Jahr haben wir gut 3.000 Hektoliter (300.000 Liter) Bier produziert und verkauft“, sagt Matheo ein bisschen stolz. „Wer bei uns arbeitet, muss sich voll uns ganz mit unserem sozialen Geschäftsmodell identifizieren.“