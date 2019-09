Eigentlich bringt der Jahreszeitenwechsel immer recht aufregende Veränderungen mit sich. In diesem Jahr war der Herbstanfang allerdings eher durch einen nahezu dramatischen Anstieg der Avocadopreise gekennzeichnet. Der Grund dafür ist ein Streik der Avocadobauern in Mexiko. Besonders leidenschaftliche Freunde der Guacamole hatten im vergangenen Monat daher eher weniger zu lachen und mussten so manches Mal aufs heiß geliebte Avocadotoast verzichten. Aber sorgt euch nicht länger, es sieht so aus, als sei die Durststrecke so gut wie überstanden.

Laut Berichten der New York Post wurde der Streik nun nämlich offiziell beendet. Letzte Woche erklärte Emiliano Escobedo, Geschäftsführer des Hass Avocado Boards : „Avocados werden jetzt wieder ungehindert und in großen Mengen verschifft.“ Außerdem berichtet die Post, dass die Preise zwar nicht zwingend wieder auf das einstige Niveau sinken, jedoch sehr bald deutlich fallen werden.Nachdem uns die letzte Woche immer wieder nervenaufreibende Nachrichten rund um die US-Präsidentschaftswahl geliefert hatte, ist das doch mal eine erheiternde Neuigkeit. Kein Wunder, dass da die Social-Media-Gemeinde direkt aus dem Häuschen war, als der folgende Post von Whole30 gestern auf Instagram die Runde machte und verkündete: „In einer Welt voller schlechter Nachrichten macht diese eine Meldung alle anderen vergessen.“