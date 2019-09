Seit der Verkündung des US-Wahlergebnisses sind sieben Tage vergangen. Trotzdem muss man sich immer noch daran gewöhnen, Donald Trumps Namen und den Titel Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in einer Überschrift zu lesen. Prominente Wählerinnen wie Jennifer Lawrence sprechen aus, wie es vielen jungen Frauen mit der Entscheidung geht: „Ist es am Ende egal, wie hart du arbeitest oder wie qualifiziert du bist, weil du kein Mann bist? Ist es das, was uns gerade demonstriert wurde?“Trumps Äußerungen zeigen ein deutliches Muster. Trotzdem haben ihn laut Spiegel Online 53% der weißen Frauen in den USA gewählt. Am 21. Januar ist bei seiner Vereidigung mit dem Woman's March eine große Protestaktion am Lincoln Memorial in Washington geplant: „Die Rhetorik der letzten Wahlkampfperiode hat viele von uns beleidigt, dämonisiert und bedroht“, heißt es dazu von Seiten der Organisatoren. Die folgenden Zitate aus den letzten 25 Jahre machen klar, warum es wichtig ist, Gesicht zu zeigen – gerade jetzt.