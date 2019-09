Wie oft hat man abends schon mit einem Glas Rotwein in der einen und einem Stück Schokolade in der anderen Hand dagesessen? Da ist es kein Wunder, dass direkt alle auf den Heiße Schokolade mit Rotwein-Trend angesprungen sind. Wer sich damit bisher allerdings noch nicht so anfreunden konnten, bekommt nun eine zweite Chance: Es gibt nämlich ein neues Schokolade&Wein-Rezept zum Testen. Und das Beste daran: Es ist Kuchen involviert.Am Ende des Tages sind Rotwein und Schokolade einfach ein unschlagbares Team – und sie beide miteinander zu verschmelzen, scheint so selbstverständlich, dass man sich fragen muss, warum das Internet das Ganze erst jetzt . Also, in dickes Dankeschön an Country Living , die Zeitschrift, die uns den auf den Trend auf dem Blog A Cookie Named Desire ausfindig gemacht hat. Dürfen wir also vorstellen? Der Rotweinbrownie.Und diese kulinarische Komposition ist ganz einfach selbstgemacht. Wer sich an den Schoko-Wein-Kuchen versuchen möchte, findet das wirklich super einfache Rezept auf besagtem Blog und es ließt sich wie pure kulinarische Poesie. Für die absoluten Rotweinliebhaber empfiehlt sich übrigens ein Extraschluck. Schließlich verdampft im Ofen am Ende ohnehin das meiste.