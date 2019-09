Ein aktuelles Stück Lokaljournalismus aus dem Stranger Things-Universum zeigt, worauf man sich in der 2. Staffel freuen darf. Die wichtigste Nachricht vorab: Es sieht ganz so aus, als würde sich Team Justice for Barb berechtigte Hoffnungen machen dürfen.Im Video wird direkt aus Hawkins, Indiana berichtet. Minute by Minute With Brenda Wood handelt von Barbs Verschwinden. Kein Wunder, dass es ihr Fall in die lokalen Nachrichten geschafft hat: Schließlich ist sie bereits der zweite Teenager aus dem Ort, der vermisst wird.Auch wenn Will Byers mittlerweile scheinbar wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt ist – die Bürger Hawkins (und das komplette Internet) zeigen einmal mehr, dass der Fall für sie noch längst nicht abgeschlossen ist.