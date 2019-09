Die 9 besten Vintage Stores in Mailand

Wer New York, Paris und London sagt, muss auch Mailand sagen - zumindest wenn es um Mode geht.

Italiens Fashion-Hauptstadt zählt längst zu den führenden Modemetropolen weltweit und liegt natürlich auch shoppingtechnisch ganz weit vorne. Valentino, Gucci und Prada haben in Mailand ihr Zuhause. Doch nicht nur die neusten Trends und angesagtesten In-Labels sind hier zu finden. Auch die eine oder andere Vintageperle gibt es zu entdecken.



Die 9 schönsten Second Hand Stores haben wir für euch ausgekundschaftet, damit ihr beim nächsten Mailandtrip nicht erst lange suchen müsst. Also, auf geht es in den Vintagehimmel.