Das Essen in Bangkoks Einhorn-Café ist das beste Mittel gegen Winterblues

Was wäre, wenn Nyan Cat und das Einhorn-Emoji spontan beschließen würden, zusammen in eine WG zu ziehen? Die Einrichtung würde ungefähr so aussehen wie die des Unicorn Cafés in Thailand. Mentalfloss berichtet, dass sich der magische Ort voller flauschiger Zeitgenossen, pastellfarbener Wanddeko und niedlicher Accessoires in Bangkoks Viertel Bang Rak befindet und ganz nebenbei auch noch über eine Speisekarte verfügt, die jedes gehypte Restaurant in Berlin-Mitte trist und grau aussehen lässt.Vom Regenbogenkuchen bis zum Pastell-Slushie – wir wünschen guten Appetit!