Essen ist das neue Tanzen, heißt es. Aber was, wenn das gar nicht stimmt und Essen und Tanzen einfach die perfekte Symbiose ergeben? Bei bEAT Berlin geht es genau darum: Fünf DJs, fünf Berliner Szeneköche und jede Menge hungrige Gäste. Hier werden elektronische Bässe mit kulinarischem Verwöhnprogramm kombiniert und garantieren so jede Menge Spaß. Die fünf verschiedenen Gänge könnnen in beliebiger Reihenfolge verzehrt werden und werden in den Küchen der jeweiligen teilnehmenden Restaurants gemeinsam mit den DJs kreiert und an den Food Stationen im Kraftwerk Mitte ausgegeben. Mit dabei sind in diesem Jahr: Agüevo Taqueria Cantina, Ruby’s und Abby System (live), Wilde Küche und MENAGE A TROIS, das Sage Restaurant und Oliver Deutschmann, Nhow/Fabrics und Karotte sowie Schneeweiss und Marco Resmann. Nach dem Fünf-Gänge-Menü heißt es also ab auf die Aftershow-Party, zu der dann auch Gäste hinzukommen können, die nicht zuvor am Dinner teilgenommen haben.



Veranstaltungsort ist ebenfalls das Kraftwerk Berlin.



Donnerstag, 06. Oktober 2016



Dinner um 19 Uhr (Tickets Dinner & Party 49 Euro)



Party ab 21 Uhr (Ticket nur Party 10 Euro)