Nur wenige Dinge besiegeln eine Freundschaft so nachhaltig wie der gemeinsame IKEA-Hot-Dog nach dem Großeinkauf für die neue Wohnung. Man sitzt erledigt mit riesigen Möbelpaketen vor dem Eingang und blickt ins Auge des Sturms: Das Aufbauen kommt. Gleich. Erstmal beißt man aber in das mit Röstzwiebeln bestreute Würstchen zwischen zwei Brötchenhälften, lächelt sich an und die Welt ist ganz kurz ziemlich in Ordnung.Dieses Gefühl will IKEA jetzt in ein komplettes Restaurant transportieren: Der Möbelhersteller öffnet einen DIY-Dining Club – und jeder, der möchte, kann sich als Gastgeberin oder Gastgeber bewerben.Insgesamt bietet The Dining Club Platz für eine Dinnerparty mit bis zu 20 Freunden. Dafür muss man allerdings selbst am Herd aktiv werden: Im Pop-Up-Restaurant, das im hippen Londoner Viertel Shoreditch sein Debüt feiern wird, wird gemeinsam gekocht. Dabei steht einem ein erfahrener Koch zur Seite, der Tipps und Tricks für das perfekte Dinner, Brunch oder Mittagessen parat hat. Kostenpunkt? Es gibt keinen. Richtig gelesen: Schafft man es, einen der begehrten Plätze zu ergattern, ist man für einen Abend, Mittag oder Morgen Dining Club-Besitzer – und das ganz ohne Miete bezahlen zu müssen.