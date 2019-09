Tschüss Skinny Jeans! Diese Denimtrends sind 2017 angesagt

In den frühen Nullerjahren, als Indie-Musik die Charts regierte und unsere Vorliebe für hautenges Denim so innig war wie unsere Leidenschaft für The Strokes und The Libertines, begann unsere Liebelei mit den Skinny Jeans und dauert seither mehr als ein ganzes Jahrzehnt an. Mit dem Siegeszug der Jeggings fand unsere Stretch-Obsession ihren Höhepunkt und wohl auch den Anfang vom Ende.