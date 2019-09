So sehr wir uns auch auf die Badesaison freuen, so bringt sie doch auch immer etwas Nervenarbeit mit sich – wir meinen damit die überaus knifflige Aufgabe das perfekte Strandoutfit zu finden. Das wird vor allem dann zur Herausforderung, wenn dein Dekolleté eine handelsübliche Körbchengröße D übersteigt. Vom Versuch sich in konventionell geschnittene Bandeauoberteile reinzupressen bis hin zum Mannöver das XL-Top heimlich in der Kabine mit dem Höschen in M zusammenzutun (wir verraten es auch keinem). Den richtigen Halt, Komfort und Stil zu finden ist eben weitaus leichter gesagt als getan.