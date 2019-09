"Öfter mal was Neues!" hat Oma früher immer gesagt und ihre Worte hallen uns direkt im Ohr nach, jetzt da der Modemonat vorbei ist. In Paris wurden nämlich gerade die frischen Kollektionen für die nächste Saison namens Frühling/Sommer 2017 gezeigt und wir können es natürlich gar nicht erwarten, die neue Trends von Chloé, Isabel Marant, Balmain und Co. zu tragen.