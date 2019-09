Doch so hübsch er auch sein mag, langsam haben wir uns am Patches-Look satt gesehen. Und als hätte Zara es geahnt, kommt die High Street-Kette nun mit einem neuen Trend um die Ecke. In den USA wurde gerade die Oil on Denim-Linie von TRF gelauncht, die Motive von Künstlern wie Ricardo Cavolo und Mercedes Bellido auf Denim bringt. Jetzt schauen uns von Jeansjacken oder Latzröcken kleine oder eher größere Kunstwerke entgegen. Wiedererkennungswert: hoch!