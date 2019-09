Und Coach bei TVOG zu sein, ist natürlich auch eine Weiterentwicklung.

Ja, und eine große Ehre und ein Vertrauen, was man in mich hat. Ich muss auch sagen, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht „Sing meinen Song“ gemacht hätte - weil das eine große Schule für mich war. Um noch mal darauf zurückzukommen, wer ich als Mädchen war: Ich habe nie vor jemanden gesungen. Wenn, musste man mich sehr sehr lange überreden. Der Schritt zur Bühne war somit ein sehr großer Schritt. Und dann auch irgendwann mal im Fernsehen zu sein. Das waren gleich riesige Sprünge.



Du bist jetzt Teil einer so erfolgreichen TV-Show. Wie fühlt sich das an?

Inzwischen sehr gut. Ich gehe voll auf in meiner Aufgabe als Coach. Die Sache, die ich in dem Moment mache, empfinde ich immer als groß oder als eine besondere Herausforderung. Ohne „Sing meinen Song“ wäre ich sicher nicht angefragt worden, ich hätte es ohne diese Erfahrung mir aber auch nicht zugetraut. Da hab ich viel gelernt und bin mit gestärktem Selbstvertrauen raus.



Was war ausschlaggeben dafür, dass du bei der Show mitmachst?

Ich musste etwas überlegen, ob ich das auch wirklich will. Das ist eine entscheidende Frage, die ich mir selbst gestellt habe - mit allen möglichen Überlegungen. Ich habe mich dann dafür entschieden: „Ja, ich möchte das.“



Als Coach musst du ja auch das Gefühl haben, der Aufgabe gewachsen zu sein...

Ich denke schon, dass ich die Funktion als Coach erfüllen kann. Seit ich 15 bin habe ich Gesangsunterricht. Meine ganze Jugend war ich in der Musik-Schule und habe Gitarren- und Klavier-Unterricht gehabt. Das war meine Freizeit, die ich dafür geopfert habe. Und so ist das auch beim Schauspiel. Ich bin nur so weit gekommen, dass ich in internationalen und hochwertigen Filme mitmache, weil ich an mir gearbeitet habe. Das ist das Kriterium, mich weiter zu entwickeln, und das ist auch mein Anspruch an mich. Da lernt man ja nie aus. Ich habe jetzt seit zehn Jahren Schauspielunterricht. Und ich merke, dass dieser auch eine Auswirkung auf das Singen hat. Es geht ja auch um Texte und, was man damit ausdrücken will. Letztendlich ist das nicht viel anders, wenn man eine Szene dreht. Man kann sich hier ähnlich vorbereiten.



Du bist bei TVOG die Henne im Korb. Bist du da noch etwas zurückhaltender?

Ich bin da nach dem Motto „Mit voller Kraft voraus“ reingesprungen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte auch Spaß daran. Für mich ist es kein großes Ding, die einzige Frau unter Männern zu sein. Ich kann mich da schnell auf das Niveau begeben. (lacht) Manchmal sinkt das Niveau dann auch etwas, aber auf eine witzige Art und Weise. Ich habe kein Problem da mitzugehen, denn ich bin für jeden Spaß zu haben.



Also erwarten wir von dir ganz viel Frauenpower?

Also ich bin auf jeden Fall die, die im Sitz am weitesten vorne sitzt. Ich habe das irgendwann registriert und dachte, ich lehne mich mal entspannt in den Sitz zurück. Aber von der Tendenz her will ich immer an die Sitzkante springen und am liebsten nach vorne. Ich glaube schon, dass ich eine große Emotion mitbringe und sehr viel Mitgefühl. Ich will nicht sagen, dass die Jungs das nicht auch machen. Aber ich bin eher die Hibbeligere.